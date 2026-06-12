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Spor

Beşiktaş'ın transfer listesindeydi! Vlahovic'in talepleri dudak uçuklattı

Beşiktaş'ın yakından takip ettiği Dusan Vlahovic cephesinde sıcak bir gelişme yaşandı. Juventus ile sözleşme görüşmelerinde henüz anlaşma sağlayamayan Sırp golcünün, talep ettiği yıllık maaş ve imza parası ortaya çıktı.

BEYZA NUR YILMAZ12 Haziran 2026 Cuma 13:34 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın transfer listesindeydi! Vlahovic'in talepleri dudak uçuklattı
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Transfer döneminde adı Beşiktaş ile anılan Dusan Vlahovic'in Juventus ile sözleşme görüşmelerinde pürüzler devam ediyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Vlahovic, yıllık en az 8 milyon euro maaş, yüksek komisyonlar ve 15 milyon euro imza parası talep ediyor.

Juventus'ta yaşanan yönetim değişikliğine rağmen taraflar arasında henüz ortak nokta bulunamadığı belirtildi.

Sözleşme yenileme görüşmelerinin çıkmaza girmesi, golcü oyuncunun yaz transfer dönemindeki geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Beşiktaş'ın da takip ettiği isimler arasında gösterilen Vlahovic'in durumu yakından izleniyor.

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