Transfer döneminde adı Beşiktaş ile anılan Dusan Vlahovic'in Juventus ile sözleşme görüşmelerinde pürüzler devam ediyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Vlahovic, yıllık en az 8 milyon euro maaş, yüksek komisyonlar ve 15 milyon euro imza parası talep ediyor.

Juventus'ta yaşanan yönetim değişikliğine rağmen taraflar arasında henüz ortak nokta bulunamadığı belirtildi.

Sözleşme yenileme görüşmelerinin çıkmaza girmesi, golcü oyuncunun yaz transfer dönemindeki geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Beşiktaş'ın da takip ettiği isimler arasında gösterilen Vlahovic'in durumu yakından izleniyor.