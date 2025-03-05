Beşiktaş Futbol Teknik ve Scouting Direktörlük görevine getirilen Eduard Graf'ın, Siyah-Beyazlılar'ın ara transfer döneminde yaptığı 'gençlik aşısı' operasyonunda katkısının olduğu ortaya çıkmıştı. Alman devi Borussia Dortmund'da 12 sene boyunca Şef Scout görevi yapan deneyimli gözlemcinin, önümüzdeki transfer dönemi için; Monchengladbach Gladbach forması giyen Florian Neuhaus ve Dortmund'un genç yıldızı Julien Duranville için Beşiktaş'a olumlu rapor verdiği iddia edildi.

NEUHAUS'UN AKLI JULIEN'İN ENERJİSİ

Graf her iki oyuncuyu da Bundesliga'dan tanıyor. 7 sezondur istikrarlı biçimde M.Gladbach forması terleten orta saha Florian Neuhaus, bu sezon istediği süreleri alamadı. 27 yaşındaki oyuncu 11 maçta 277 dakika sahada kaldı ve 1 asistlik katkı verdi. Dortmund'un genç yıldızı Julien Duranville ise 18 yaşında. Alman devinde yeni yeni şans bulan kanat oyuncusu bu sezon 17 maçta 530 dakika forma giydi. Sarı-Siyahlılar, oyuncuyu gelişimi için kiralık göndermeye sıcak bakıyor. Belçikalı futbolcunun 8.5 milyon euro transfer değeri var.

DOLBERG'İN PİYASASI KARIŞTI

Belçika basınına göre Beşiktaş'ın istediği Dolberg için Suudi Arabistan, Fransa ve İtalya liglerinden talipler var. Anderlecht 15 milyon euronun altında bir satış düşünmüyor. 27 yaşındaki santrafor bu sezon 35 maçta 20 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.