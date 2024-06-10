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Spor

Beşiktaş'ın transfer rotası Rangers! Hedefteki isim Tom Lawrence

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un eski takımı Rangers'taki öğrencileri, siyah beyazlı takımla anılmaya devam ediyor. Son olarak 30 yaşındaki deneyimli forvet Tom Lawrence için Beşiktaş iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar...

10 Haziran 2024 Pazartesi 10:28 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın transfer rotası Rangers! Hedefteki isim Tom Lawrence
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine Giovanni van Bronckhorst'un getirilmesinin ardından, gözler Hollandalı futbol adamının eski takımı Rangers'a çevrildi.

Daily Record'un haberine göre; bu yaz Beşiktaş'a transfer olması beklenen ikinci Rangers yıldızı Tom Lawrence. İskoç takımının kaptanı James Tavernier'in de siyah beyazlı takımla adı anılıyordu.

Haber detayında Beşiktaş'ın, kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Lawrence için bir hamle yapmaya hazırlandığı kaydedildi.

Rangers'ın yaz döneminde yeniden bir kadro yapılanmasına gireceği vurgulanırken, teknik direktör Philippe Clement'in, Galli futbolcuyla yolların ayrılmasını isteyip istemeyeceğinin belirsiz olduğu ifade edildi.

Tom Lawrence ile İngiltere Premier Lig'in yeni takımları Ipswich Town ve Sheffield United'ın da ilgilendiği belirtildi.

PERFORMANSI

30 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon uzun süren sakatlığını atlattıktan sonra tüm kulvarlarda 32 maça çıktı ve takımına 3 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

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