İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Temmuz 2024 Pazartesi / 9 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0834
  • EURO
    36,0732
  • ALTIN
    2555.01
  • BIST100
    11064.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ın transferde hedefi stoper!
Spor

Beşiktaş'ın transferde hedefi stoper!

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, dün gerçekleşen basın toplantısında Mats Hummels ve Mario Hermoso ile ilgilendiklerini ancak iki futbolcunun gelme ihtimalinin sıfır olduğunu açıkladı. Bir süre transfere 'es' verecek olan siyah beyazlılar daha sonra stoper arayışları için çalışmalarını sürdürecek.

15 Temmuz 2024 Pazartesi 09:51 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın transferde hedefi stoper!
ABONE OL

Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile gibi isimleri kadrosuna katan Beşiktaş'ta sırada kanat ve stoper transferleri var.

Siyah-beyazlıların ikinci başkanı Hüseyin Yücel, yeni transferlerden Ciro Immobile ile katıldığı basın toplantısında Mats Hummels ve Mario Hermoso ile ilgilendiklerini ancak iki futbolcunun gelme ihtimalinin sıfır olduğunu açıkladı.

Beşiktaş'ın bu gelişmenin ardından listesindeki alternatif isimler için çalışmalara başlaması bekleniyor.

AYRILIK BEKLENECEK

Hüseyin Yücel, Immobile ile katıldığı basın toplantısında transferde biraz "es" verme zamanlarının geldiğini ve yabancı kontenjanını açmak zorunda olduklarını söylemişti.

Yeni bir stoper takviyesi için çalışmalara başlayacak Beşiktaş, bir isimle anlaşması halinde takımdaki yabancı futbolcuların ayrılığını bekleyecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.