Beşiktaş'ın transferde hedefi stoper!

Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile gibi isimleri kadrosuna katan Beşiktaş'ta sırada kanat ve stoper transferleri var.

Siyah-beyazlıların ikinci başkanı Hüseyin Yücel, yeni transferlerden Ciro Immobile ile katıldığı basın toplantısında Mats Hummels ve Mario Hermoso ile ilgilendiklerini ancak iki futbolcunun gelme ihtimalinin sıfır olduğunu açıkladı.

Beşiktaş'ın bu gelişmenin ardından listesindeki alternatif isimler için çalışmalara başlaması bekleniyor.

AYRILIK BEKLENECEK

Hüseyin Yücel, Immobile ile katıldığı basın toplantısında transferde biraz "es" verme zamanlarının geldiğini ve yabancı kontenjanını açmak zorunda olduklarını söylemişti.

Yeni bir stoper takviyesi için çalışmalara başlayacak Beşiktaş, bir isimle anlaşması halinde takımdaki yabancı futbolcuların ayrılığını bekleyecek.