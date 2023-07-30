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Spor

Beşiktaş'ın transferdeki son hedefi Oscar

Süper Lig'in önemli kulübü Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken beklenmedik bir isim gündeme geldi. Siyah beyazlıların Brezilyalı yıldız Oscar ile yakından ilgilendiği öne sürüldü. İşte detaylar...

Takvim30 Temmuz 2023 Pazar 10:05 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın transferdeki son hedefi Oscar
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Transferde vites arttıran Beşiktaş, on numara transferini bir an önce yapmak istiyor.

Birçok ülkeden oyuncularla temasta olan Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.

Takvim'in derlediği habere göre siyah-beyazlılar, kariyerine Çin ekibi Shanghai Port ekibinde devam eden Brezilyalı yıldız Oscar'ı listesine aldı.

Sol kanat, merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen 31 yaşındaki Oscar için Beşiktaşlı yetkililerin teklif hazırlığında olduğu belirtildi.

7.5 milyon Euro değeri olan Oscar'ın kulübüyle sözleşmesi 2024'te bitecek. Daha önce Chelsea, Internacional ve Sao Paulo formalarını giyen Oscar, geçen sezon 20 maçta 5 gol, 8 de asist kaydetti. 2017'den beri Çin'de oynayan futbolcu, Beşiktaş taraftarları arasında da büyük heyecan yarattı.

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