4 Şubat 2026 Çarşamba
  Beşiktaş'ın transferi iptal oldu! Tyrell Malacia haberi havaalanında aldı
Spor

Beşiktaş'ın transferi iptal oldu! Tyrell Malacia haberi havaalanında aldı

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Manchester United forması giyen Tyrell Malacia'nın transferi son anda iptal oldu. Siyah beyazlıların transferini tamamlamak üzere olduğu oyuncunun havaalanından kendisine Manchester United yöneticisinden gelen telefonla geri döndüğü öğrenildi. İşte detaylar...

4 Şubat 2026 Çarşamba 09:08
Beşiktaş'ın transferi iptal oldu! Tyrell Malacia haberi havaalanında aldı
Sol bek arayışında olan Beşiktaş, İngiliz ekibi Manchester United forması giyen Tyrell Malacia ismini gündemine almıştı. Hollandalı savunmacının Siyah-Beyazlılar'a olan transferinin son anda iptal olduğu öğrenildi.

Voetbal'ın haberinde şu detaylar bildirildi: "26 yaşındaki sol bek, kiralık transferini tamamlamak üzere İstanbul'a uçmak için bavullarıyla havaalanındayken telefonu çaldı. Telefonun diğer ucunda United'ın yöneticisi Jason Wilcox vardı. Oyuncunun ekibini şaşkına çeviren bir hamleyle, Wilcox'un Malacia'ya transferin iptal olduğunu ve uçağa binmemesini söyledi."

