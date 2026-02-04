Sol bek arayışında olan Beşiktaş, İngiliz ekibi Manchester United forması giyen Tyrell Malacia ismini gündemine almıştı. Hollandalı savunmacının Siyah-Beyazlılar'a olan transferinin son anda iptal olduğu öğrenildi.

Voetbal'ın haberinde şu detaylar bildirildi: "26 yaşındaki sol bek, kiralık transferini tamamlamak üzere İstanbul'a uçmak için bavullarıyla havaalanındayken telefonu çaldı. Telefonun diğer ucunda United'ın yöneticisi Jason Wilcox vardı. Oyuncunun ekibini şaşkına çeviren bir hamleyle, Wilcox'un Malacia'ya transferin iptal olduğunu ve uçağa binmemesini söyledi."