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Spor

Beşiktaş'ın üyelik ve sicil kurulu başkanlığına Sefa Bağcı seçildi

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın üyelik ve sicil kurulu başkanlığına Sefa Bağcı seçildi.

AA30 Haziran 2024 Pazar 22:04 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın üyelik ve sicil kurulu başkanlığına Sefa Bağcı seçildi
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Beşiktaş Kulübünün üyelik ve sicil kurulu başkanlığına Sefa Bağcı seçildi.

BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen üyelik ve sicil kurulunun olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında 3 aday yarıştı.

Yapılan seçimde Sefa Bağcı 1455 oy, Oğuz Giray 369 oy ve Muharrem Rauf Hoşkal 169 oy aldı. Giray ile Hoşkal'a büyük üstünlük kuran Sefa Bağcı, siyah-beyazlı kulübün üyelik ve sicil kurulu başkanı oldu.

Beşiktaş Kulübü Üyelik ve Sicil Kurulu şu isimlerden oluşuyor:

Başkan: Sefa Bağcı

Asıl üyeler: Kadir Karaman, Ersin Şeker, Ercan Palalıoğlu, Ece Ildır, Mustafa Uca

Yedek üyeler: Sanem Bora, Yusuf Can Fulser, Burak Karagülle, Celil Alpsar, Hacıbekir Demir.

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