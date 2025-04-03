Beşiktaş'ın vazgeçilmezi Joao Mario

Sezon başı büyük umutlarla kadroya katılan Joao Mario'nun Beşiktaş kariyeri kötü başlamıştı.

Portekizli futbolcu, sezona Bronckhorst yönetiminde başlayıp kısa süre Serdar Topraktepe ile devam eden siyah-beyazlılarda, oynadığı 11 lig maçında gol atamazken sadece 1 asist üretmişti.

32 yaşındaki oyuncu, Solskjaer'in göreve gelişiyle bambaşka bir kimliğe büründü. Norveçli hoca; Mario'ya 8 lig, 2 kupa, 2 de Avrupa Ligi maçında forma verdi. Tecrübeli futbolcu, bu 12 maçlık periyotta 4 kez rakip ağları havalandırırken iki de gol pası verdi.

TAKIMIN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

Siyah beyazlılar, yıldız oyuncunun skora katkı yaptığı 5 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Kısaca vasat performansıyla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Mario, yaptığı form sıçramasıyla takımın vazgeçilmezi oldu.