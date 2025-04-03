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Spor

Beşiktaş'ın vazgeçilmezi Joao Mario

Sezona kötü başlangıç yapan Joao Mario, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer takımın başına geçmesinin ardından adeta küllerinden yeniden doğdu ve takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı başardı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ3 Nisan 2025 Perşembe 13:43 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın vazgeçilmezi Joao Mario
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Sezon başı büyük umutlarla kadroya katılan Joao Mario'nun Beşiktaş kariyeri kötü başlamıştı.

Portekizli futbolcu, sezona Bronckhorst yönetiminde başlayıp kısa süre Serdar Topraktepe ile devam eden siyah-beyazlılarda, oynadığı 11 lig maçında gol atamazken sadece 1 asist üretmişti.

32 yaşındaki oyuncu, Solskjaer'in göreve gelişiyle bambaşka bir kimliğe büründü. Norveçli hoca; Mario'ya 8 lig, 2 kupa, 2 de Avrupa Ligi maçında forma verdi. Tecrübeli futbolcu, bu 12 maçlık periyotta 4 kez rakip ağları havalandırırken iki de gol pası verdi.

TAKIMIN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

Siyah beyazlılar, yıldız oyuncunun skora katkı yaptığı 5 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Kısaca vasat performansıyla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Mario, yaptığı form sıçramasıyla takımın vazgeçilmezi oldu.

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