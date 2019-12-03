Beşiktaş’ın yarısı değişti

BEŞİKTAŞ, Avrupa Ligi’ndeki Slovan Bratislava mücadelesine göre 5 değişiklikle sahaya çıktı. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, Avrupa mücadelesinde ilk 11’de şans verdiği Oğuzhan Özyakup, Umut Nayir, Pedro Rebocho, Tyler Boyd ve Necip Uysal’ı lig maçında yedek soyundurdu. Bu oyuncuların yerine Slovan Bratislava maçında dinlendirilen as oyuncuları Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic, Gökhan Gönül ve Georges Kevin N’Koudou şans buldu. Sakatlığı atlatan N’Koudou 8 maç sonra ilk 11’de yer aldı. Avcı’nın vazgeçilmezlerinden biri olan Pedro Rebocho, 3 maç sonra yedek soyundu.