Beşiktaş'ın Güney Koreli golcüsü Hyeon-gyu Oh, siyah beyazlılardaki kariyerine muhteşem başladı. Çıktığı ilk maçında rövaşata golü atan 24 yaşındaki futbolcu, perdeyi çok şık bir golle açtı.

Maçta dakikalar 54'ü gösterirken ceza sahasında içeriye çevrilen topa çok şık bir vuruş yapan Hyeon-gyu Oh, skoru 2-2'ye getirmeyi başardı.

24 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş kariyerindeki ilk golünü çok kritik bir maçta attığı rövaşata golüyle açmış oldu.

Öte yandan bu golle birlikte, Beşiktaş tarihinde gol atan ilk Güney Koreli futbolcu oldu.

Gol sonrası Beşiktaş taraftarlar, Hyeon-gyu Oh'a sevgi gösterisinde bulundu.

(Fotoğraf: beIN Sports)