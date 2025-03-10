İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mart 2025 Pazartesi / 11 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,5507
  • EURO
    39,6853
  • ALTIN
    3408.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Beşiktaş'ın yeni hedefi Isco

Gelecek sezon iddialı bir kadro ile başlamak isteyen Beşiktaş kolları sıvadı. Siyah beyazlı ekip, Real Betis forması giyen 31 yaşındaki deneyimli oyuncu Isco2yu transfer listesine ekledi.

HABER MERKEZİ10 Mart 2025 Pazartesi 16:35 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın yeni hedefi Isco
ABONE OL

Real Betis'te yeniden çıkış yakalayan Isco, Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

Footbum'un haberine göre; Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde iddialı bir kadro kurma hedefi doğrultusunda, İspanyol yıldız Isco'yu transfer listesine ekledi.

İKİ KATI MAAŞ TEKLİF EDİLECEK

Siyah-beyazlıların, 31 yaşındaki orta saha oyuncusuna mevcut maaşının iki katını teklif etmeye hazır olduğu öne sürüldü.

SON KARAR ISCO'DA

Isco, Beşiktaş'tan resmi teklif gelmesi halinde ayrılığı düşünebilir. Son karar yıldız oyuncuda olacak.

PERFORMANSI

Bu sezon Real Betis formasıyla 17 maçta görev alan Isco, 7 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.