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  • Beşiktaş'ın yeni hocasını açıkladı! Sinan Engin'den Şenol Güneş iddiası
Spor

Beşiktaş'ın yeni hocasını açıkladı! Sinan Engin'den Şenol Güneş iddiası

Futbol yorumcusu Sinan Engin, teknik direktör arayışında olan Beşiktaş'ın, Şenol Güneş'le görüşme halinde olduğunu belirterek, 'Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş olacak gibi duruyor.' dedi.

12 Aralık 2021 Pazar 09:07 - Güncelleme: 12 Aralık 2021 Pazar 09:07
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Sinan Engin, Beyaz TV ekranlarında Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü konusunda en yakın ismin Şenol Güneş olduğunu belirtti.

Engin yaptığı değerlendirmede Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Şenol Güneş'i göreve getirmek için yoğun çaba sarf ettiğini belirterek, "Beşiktaş'ın teknik direktörü ağırlıklı Şenol Güneş olacak gibi duruyor." sözlerini kullandı.

Beşiktaş'ın başında iki şampiyonluk yaşayan ve sonrasında A Milli Takım'ın başına geçen Şenol Güneş'in kendisiyle ilk görüşmelerde bu sezon herhangi bir takımın başına geçmek istemediğini ilettiği haberleri gündeme gelmişti.

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