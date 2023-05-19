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Spor

Beşiktaş'ın yeni pasör çaprazı Jovana Brakocevic

Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımı, Sırp pasör çaprazı Jovana Brakocevic'i kadrosuna kattığını duyurdu.

AA19 Mayıs 2023 Cuma 22:57 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın yeni pasör çaprazı Jovana Brakocevic
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Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımı, Sırp pasör çaprazı Jovana Brakocevic'i kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2023-2024 sezonu transfer çalışmaları kapsamında 35 yaşındaki oyuncuyla anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Jovana Brakocevic'e şanlı formamızla sonsuz başarılar dileriz." denildi.

Daha önce Türkiye'de 2012-2014 yıllarında VakıfBank forması da giyen Brakocevic, Sırbistan Milli Takımı'yla Avrupa şampiyonluğu ve olimpiyat ikinciliği yaşadı.

Sırp voleybolcu, VakıfBank'la 2012-2013 yılında lig, kupa, Türkiye Süper Kupa, Şampiyonlar Ligi ve FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda şampiyonluk elde etti. Kazanılan FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda ise tecrübeli voleybolcu En Değerli Oyuncu ödülünü almıştı.

Brakocevic, son olarak Polonya'da KPS Chemik Police forması giyiyordu.

  • Jovana Brakocevic
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  • Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımı

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