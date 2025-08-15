İSTANBUL 30°C / 23°C
15 Ağustos 2025 Cuma
Beşiktaş'ın yeni sağ beki geldi! Taylan Bulut, İstanbul'da

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlıların yeni transferi 19 yaşındaki sağ bek Taylan Bulut, İstanbul'a geldi. İşte detaylar...

Haber Merkezi15 Ağustos 2025 Cuma 17:29 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın yeni sağ beki geldi! Taylan Bulut, İstanbul'da
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, savunma hattına genç bir takviye yaptı.

Siyah-beyazlılar, Schalke 04 forması giyen 19 yaşındaki sağ bek Taylan Bulut'un transferinde anlaşmaya vardı.

İSTANBUL'A GELDİ

Beşiktaş, genç futbolcuyu sağlık kontrolleri ve resmi imza töreni için İstanbul'a davet etti. 19 yaşındaki oyuncu 17.15 sularında İstanbul'a geldi.

Siyah-beyazlılar, Taylan Bulut ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Beşiktaş, bu transfer için Schalke'ye 6 milyon euro ödeyecek.

PERFORMANSI VE PİYASA DEĞERİ

1.88 boyundaki Taylan Bulut'un, piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

Sağ bekin yanı sıra stoper bölgesinde de zaman zaman görev yapan genç oyuncu, geçen sezon 29 maçta forma giydi ve 1 gol, 1 asist kaydetti.

