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Beşiktaş'ın yeni sponsoru resmen açıklandı

Beşiktaş, futbol takımının forma şort sponsorluğu için Bahçeşehir Koleji ile anlaştı.

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Beşiktaş Kulübü, Bahçeşehir Koleji ile futbol takımının forma şort sponsorluğu için anlaşma imzaladı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Bahçeşehir Koleji, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında futbol takımının forma şort sponsoru oldu.

Vodafone Park'ta gerçekleştirilen törende Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel sözleşmeyi imzaladı.

Anlaşmayla ilgili açıklamalarda bulunan Fikret Orman, "Bahçeşehir Koleji ile daha önce de iş birliğimiz olmuştu. Hüseyin Yücel, yönetim kurulumuza katıldıktan sonra daha çok mesai yapmaya başladık ve ne kadar iyi Beşiktaşlı olduğunu daha iyi anladım. Şimdi kendisinin önderliğinde yeniden bir sponsorluğa imza atmaktan dolayı mutluyuz. Kendisine maddi manevi desteklerinden ve emeklerinden dolayı teşekkür eder; bu sponsorluğun iki tarafa da hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda Beşiktaş Kulübü yönetim kurulu üyesi olan Hüseyin Yücel ise "Bahçeşehir Koleji olarak her zaman sporun, sporcunun yanındayız. Eğitim-spor iş birliğine her platformda destek veriyoruz. Bu iş birliğini Fikret Orman başkanlığında bulunmuş olduğum yönetim kurulunda çalışırken gerçekleştirdiğimiz için ayrıca mutluyum. Uzun soluklu olmasını dilediğim bu iş birliğinin hem Beşiktaş'a hem de Bahçeşehir Koleji'ne hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

(AA)

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