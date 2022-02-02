Beşiktaş'ın yeni transferi Gedson Fernandes bu akşam geliyor

IHA 2 Şubat 2022 Çarşamba 13:22 - Güncelleme: 2 Şubat 2022 Çarşamba 13:22

Transferde sessiz ilerleyen Beşiktaş, dün gece geç saatlerde bombayı patlattı. Galatasaray'ın kadrosuna katmak için görüşmeler yürüttüğü Portekizli futbolcu Gedson Fernandes konusunda anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, 6 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 60 pay karşılığında oyuncuyu kadrosuna kattı.

Bu akşam saatlerinde İstanbul'a inecek olan Gedson Fernandes ardından Çaykur Rizespor'a imza atacak. Beşiktaş ile 4+1 yıllık anlaşmaya varan Gedson'un kontratı 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak ve yıllık 1.2 milyon Euro alacak.