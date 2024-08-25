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Spor

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da

Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş'ın transferi konusunda prensip anlaşmasına vardığı Felix Uduokhai'yi taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı.

25 Ağustos 2024 Pazar 23:24 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
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Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş'ın transferi konusunda prensip anlaşmasına vardığı Felix Uduokhai'yi taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı.

26 yaşındaki stoperi, havaalanında taraftarlar ve kulüp personeli karşıladı.

Erzgebirge Aue altyapısında yetişen Felix Uduokhai daha sonra 1860 Münih ve Wolfsburg'da oynadı. Augsburg, 2019-2020 sezonunda kiraladığı Alman stoperin bonservisini, 2020-2021 sezonu başında 7 milyon euro karşılığında aldı.

Nijerya asıllı Alman stoperin Augsburg ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Felix Uduokhai'nin güncel piyasa değeri 7 milyon euro.

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