Beşiktaş'ın yeni transferinden Fernando Santos itirafı!

Beşiktaş'ın yeni transferi Al Musrati, İstanbul'a iner inmez açıklamalarda bulundu.

Çok mutlu olduğunu söyleyen Libyalı oyuncu, "Harika hissediyorum. Burada olmak çok güzel. Böylesine büyük bir kulüpte oynama fırsatı bulabildiğim için çok mutluyum. Taraftarlarımızı bu sezon ve önümüzdeki sezon mutlu edebilmek için her şeyimi vereceğim." dedi.

Fernando Santos ile görüştüğünü söyleyen Al Musrati, "Harika bir his Beşiktaş'ta olmak. Çok büyük bir mutluluk! Umuyorum her şey iyi gidecektir. Elimden geleni yapacağım. Yüzde yüzümü vereceğim ve taraftarımızı mutlu edeceğim. Beni ilk arayan Fernando Santos'tu. Kendisiyle çalışmak için çok büyük heyecan duyuyorum. Umuyorum her şey Beşiktaş'ta yolunda gidecek." ifadelerini kullandı.

Musrati transferini değerlendiren Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ise "Allah utandırmadı, ikide iki yaptık. Bugün ikinci transferimizi indirdik. Hakikaten çok mutluyuz. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel günler Beşiktaşlıları bekliyor. Bugüne kadar sabrettiler. Hakikaten onların hakkı ödenmez. İnşallah süper olur. İki taraf da bu transferi çok istedi. Özellikle oyuncu ve kulüp tarafı, hakkını yiyemem Kaan Ağabey sürecin bilfiil içindeydi, çok büyük emek sarf etti. Hayırlısı olsun inşallah." sözlerini sarf etti.

Beşiktaş yönetici Kaan Şakul ise "Oyuncunun istemesi çok önemli. İmkanlarımızı zorlayarak yaptık. Çok beğeniyoruz. Mevkiinde dünyanın en iyi oyuncularından bir tanesi. Aramıza hoş geldi. Çok büyük bir kazanım bizim için. Allah nazardan saklasın. Beşiktaş camiası ne kadar büyük olduğunu bugün bir kez daha hatırladı." dedi.