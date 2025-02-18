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Spor

Beşiktaş'ın yeni transferleri forma bekliyor

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı genç isimler Keny Arroyo ve Elan Ricardo forma şansı bekliyor.

HABER MERKEZİ18 Şubat 2025 Salı 10:39 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın yeni transferleri forma bekliyor
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Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Keny Arroyo, Trabzonspor maçında yedek kalırken Elan Ricardo ise karşılaşmayı tribünden takip etti.

Siyah beyazlıların kadrosuna kattığı Arroyo ve Ricardo'nun 21 Şubat Cuma günü Eyüpspor deplasmanında oynacakları karşılaşmada forma şansı bulacakları bekleniyor.

SOLSKJAER NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş'ın tecrübeli teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, sahalarında Trabzonspor'a karşı aldıkları 2-1'lik galibiyet sonrası yeni transferler hakkında açıklamalarda bulundu.

Norveçli teknik adam, "Amir, ligin ilk yarısında Rizespor'da sürekli oynadı. Keny de Ekvador'da oynadı. Elan biraz daha geç geldi. Adaptasyon önemli. Biraz daha idmanla o adaptasyonu sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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