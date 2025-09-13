İSTANBUL 28°C / 20°C
Spor

Beşiktaş'ın yeni yıldızı Jota Silva! Transferin perde arkası ortaya çıktı

Beşiktaş, transferin son gününde Portekizli futbolcu Jota Silva'yı kiraladı. Sporting Lizbon'un kapısından dönen kanat oyuncusu için çarpıcı bir detay da ortaya çıktı.

13 Eylül 2025 Cumartesi 09:09
Beşiktaş'ın yeni yıldızı Jota Silva! Transferin perde arkası ortaya çıktı
Portekiz basını Jota Silva transferinin perde arkasını şöyle yazdı: "Jota Silva, Portekizli kanat oyuncusu, Nottingham Forest'tan Beşiktaş'a bir yıllığına kiralandı. Siyah-Beyazlılar, kiralama bedeli olarak 2,5 milyon euro ödedi ve anlaşmada 17 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu yer aldı. Jota Silva, hareketli transfer döneminin ardından Beşiktaş formasıyla oynamak için sabırsızlandığını belirtti.

KAPISINDAN DÖNDÜ!..

Geçmişte Sporting lizbon ile transfer görüşmeleri yapılmıştı; ancak tescil işlemleri zamanında tamamlanamayınca bu transfer gerçekleşmedi. Trabzonspor'un Portekizli yıldızın transferi için elinden geleni yapmasına ve hatta Nottingham Forest'a bir sezonluk kiralama için 3 milyon avro ödemeye razı olmasına rağmen oyuncunun isteği üzerine 500 bin euro daha eksiğine Beşiktaş'la anlaşıldı."

