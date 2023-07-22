Beşiktaş'ın yıldız ismi Emrecan Uzunhan'a trafik magandası terörü!

Beşiktaş'ın genç futbolcularından Emrecan Uzunhan, trafik magandalarının saldırısına uğradı. Genç futbolcu saldırı sonucunda kaslarında meydana gelen yırtılma nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalma ihtimaliyle karşı karşıya kaldı.

POLİSİ BEKLERKEN SALDIRIYA UĞRADI

Ajansspor'un elde ettiği bilgiye göre Emrecan Uzunhan, bugün Bakırköy'de Shell istasyonu civarında ufak çaplı bir trafik kazasına karıştı. Genç futbolcu ve kazaya karışan diğer kişilerle polisin olay yerine gelmesini beklediler.



HAMSTRİNG KASLARI YIRTILDI

Polis gelmekteyken isimleri belirsiz kişiler Emrecan Uzunhan'a saldırdı. Emrecan'ın belinden tutup çekerek hırpaladılar. Hastaneye giden oyuncunun ilk tespitlere göre hamstring kaslarında yırtılma meydana geldi.

4 İLA 6 ARASINDA SAHALARDAN UZAK KALABİLİR

Emrecan Uzunhan'ın bu saldırı sonucunda kaslarındaki yırtılma nedeniyle yarın Acıbadem Hastanesi'nde ameliyat olacağı da öğrenildi. Oyuncunun 4 ila 6 ay arasında sahalardan uzak kalabileceği öğrenildi.



2 MİLYON EURO'YA İSTANBULSPOR'DAN ALINDI

Geçen sezon İstanbulspor'dan 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında alınan Emrecan Uzunhan, siyah beyazlıların geleceğe dönük yatırım yaptığı oyunculardan biri olarak görülüyordu.



GEÇEN SEZON 6 MAÇTA FORMA GİYDİ

Geçen sezon uzun süreli sakatlık da yaşayan 22 yaşındaki stoper Emrecan Uzunhan, siyah beyazlı formayla 6 maçta sahaya çıktı ve 1 asiste imza koydu. Emrecan Uzunhan, Beşiktaş'ın 27 Temmuz'da UEFA Konferans Ligi 2. ön elemede Tirana ile oynayacağı maçın geniş kadrosuna alınmıştı.



HAMSTİRNG KASLAR NELERDİR?

Hamstring kas grubu; uyluk kısmının arka tarafında bulunan Biceps Femoris, Semitendinosus ve Semimembranosus kaslarını oluşturur. Bu kaslar, uyluk bölgesinin arka kısmı kasları ya da ischiocrural kaslar şeklinde de isimlendirilir ancak genellikle bu kas grubuna hamstringler denilmektedir.

