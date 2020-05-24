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Spor

Beşiktaş'ın yıldızı Dorukhan Toköz, Ahmet Bulut ile anlaştı

Beşiktaş yönetimi, milli oyuncu Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini uzatmak istiyor. 24 yaşındaki Dorukhan, menajeri Necdet Ergezen ile sorunlardan sonra Ahmet Bulut ile anlaştı.

24 Mayıs 2020 Pazar 20:09 - Güncelleme: 24 Mayıs 2020 Pazar 20:10
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Yaşadığı uzun sakatlık sonrası sahalara dönen Dorukhan Toköz, sözleşmesini uzatmak için önümüzdeki günlerde Beşiktaş yönetimiyle ile masaya oturacak.

Daha önce transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları ile 24 yaşındaki oyuncunun menajeri Necdet Ergezen arasında yaşananlar basına yansımış ve Torunoğulları ‘böyle bir menajeri tanımıyorum’ ifadelerini kullanmıştı.

İYİLEŞTİRME YAPILACAK

Yaşanan bu gelişmeler sonrasında görüşmeler tıkanma noktasına gelmişti ancak Dorukhan’ın menajer değişikliği yaptığı ve Ahmet Bulut ile anlaştığı öğrenildi.

Beşiktaş’ta hem yönetimin hem de teknik direktör Sergen Yalçın’ın, Dorukhan’ı takımda tutmak istediği biliniyor. Yıllık 350 bin euro kazanan 24 yaşındaki futbolcunun maaşında iyileştirilme yapılarak, sözleşmesinin uzatılması bekleniyor.

Dorukhan’ın da Beşiktaş’ta kendini göstererek Avrupa’da forma giymek istediği gelen haberler arasında. (TRT Spor)

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