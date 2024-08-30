UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lugano ile oynanan rövanş maçına 1 gol ve 1 asistlik performansıyla damga vuran Rafa Silva, rakiplerini boş geçmiyor.

GALATASARAY MAÇIYLA İLK KEZ SAHNE ALDI

Beşiktaş'ın 31 yaşındaki Portekizli yıldızı, ilk resmi maçına Süper Kupa'da Galatasaray karşısına çıkmıştı. Rafa Silva, bu karşılaşmada 1 gol ve 1 asistlik performans göstermişti.

LİG VE AVRUPA'DA BOŞU YOK

Portekizli futbolcu, ligde ise sırasıyla Antalyaspor ve Samsunspor'a karşı forma giydi. Rafa Silva, iki karşılaşmada da 1 gol atmayı başardı. Deneyimli yıldız, Lugano ile oynanan ilk karşılaşmada ise 1 asist yapma başarısı göstermişti.

7 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Oynadığı 5 maçta 4 gol ve 3 asistlik performans gösteren Rafa Silva, böylece 7 kez skor katkısı verdi ve hiçbir rakibini boş geçmedi.