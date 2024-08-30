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  • Beşiktaş'ın yıldızı durdurulamıyor! Rafa Silva'nın boş maçı yok
Spor

Beşiktaş'ın yıldızı durdurulamıyor! Rafa Silva'nın boş maçı yok

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Portekizli yıldız Rafa Silva siyah beyazlı forma ile çıktığı hiç bir maçı boş geçmedi. 31 yaşındaki deneyimli orta saha çıktığı 5 maçta 4 gol ve 3 asistlik performansla skora katkı sağladı. İşte detaylar...

30 Ağustos 2024 Cuma 12:11 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın yıldızı durdurulamıyor! Rafa Silva'nın boş maçı yok
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UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lugano ile oynanan rövanş maçına 1 gol ve 1 asistlik performansıyla damga vuran Rafa Silva, rakiplerini boş geçmiyor.

GALATASARAY MAÇIYLA İLK KEZ SAHNE ALDI

Beşiktaş'ın 31 yaşındaki Portekizli yıldızı, ilk resmi maçına Süper Kupa'da Galatasaray karşısına çıkmıştı. Rafa Silva, bu karşılaşmada 1 gol ve 1 asistlik performans göstermişti.

LİG VE AVRUPA'DA BOŞU YOK

Portekizli futbolcu, ligde ise sırasıyla Antalyaspor ve Samsunspor'a karşı forma giydi. Rafa Silva, iki karşılaşmada da 1 gol atmayı başardı. Deneyimli yıldız, Lugano ile oynanan ilk karşılaşmada ise 1 asist yapma başarısı göstermişti.

7 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Oynadığı 5 maçta 4 gol ve 3 asistlik performans gösteren Rafa Silva, böylece 7 kez skor katkısı verdi ve hiçbir rakibini boş geçmedi.

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