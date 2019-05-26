Beşiktaş'ın yıldızı Kagawa yeni sezonda yok

Kagawa yaptığı açıklamada, Beşiktaş taraftarları, desteğiniz çok için çok teşekkürler. Şampiyonluğu kaçırdığımız ve takıma istediğim kadar katkıda bulunamadığım için üzgünüm. Kulüpteki arkadaşlarım, çalışanlar ve taraftarlarla birlikte Türkiye'deki güzel anılarım olacak. Kendimi gelecek sezon için hazırlamalıyım. Desteğiniz ve anlayışınız için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.