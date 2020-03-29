Beşiktaş'ın yıldızına 2 talip birden!

29 Mart 2020 Pazar 20:41 - Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 20:41

Koronavirüs nedeniyle ligler askıya alınsa da kulüpler her ihtimale karşı gelecek sezonun hazırlıklarını da sürdürüyor. Kadrolarını güçlendirmek isteyen takımlar, transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Belçika basınında yer alan habere göre, Beşiktaş'ın Malili yıldızı iki takımın radarında. Belçika'nın önde gelen takımları Club Brugge ve Standart Liege, Diaby için karşı karşıya geldi.

4.5 MİLYON EURO YAZILDI

Beşiktaş'ın sezon başında Sporting'den kiraladığı Abdoulay Diaby'ye Brugge ve Liege talip oldu. Siyah-beyazlı takım ise Diaby'nin geleceği hakkında kararını vermiş değil. Beşiktaş'ın oyuncu için bonservis bedeli ödemeyeceği, tek ihtimalin ise yeniden kiralamak olabileceği aktarılıyor.

Portekiz ekibinin Diaby için istediği bonservis bedelinin 4.5 milyon euro olduğu yazıldı. 28 yaşındaki deneyimli isim için bu rakamı yüksek bulan Belçika takımları, pazarlık masasına oturarak bonservis bedelinde indirim talep edecek.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 29 maça çıkan Diaby, 3 gol 2 asistlik katkı verdi.