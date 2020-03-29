İSTANBUL 9°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,451
  • EURO
    7,1898
  • ALTIN
    338.061
  • BIST100
    88125
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ın yıldızına 2 talip birden!
Spor

Beşiktaş'ın yıldızına 2 talip birden!

Beşiktaş'ın sezon başında Sporting'den kiraladığı deneyimli futbolcu Abdoulay Diaby'ye Belçika'dan iki takımın talip olduğu ifade edildi. Belçika'nın köklü takımları Club Brugge ve Standart Liege Malili ismi kadrosuna katmak istiyor. Siyah-beyazlı ekipteki geleceği belirsizliğini koruyan 28 yaşındaki forvet için Portekiz ekibinin 4.5 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi.

29 Mart 2020 Pazar 20:41 - Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 20:41
ABONE OL

Koronavirüs nedeniyle ligler askıya alınsa da kulüpler her ihtimale karşı gelecek sezonun hazırlıklarını da sürdürüyor. Kadrolarını güçlendirmek isteyen takımlar, transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Belçika basınında yer alan habere göre, Beşiktaş'ın Malili yıldızı iki takımın radarında. Belçika'nın önde gelen takımları Club Brugge ve Standart Liege, Diaby için karşı karşıya geldi.

4.5 MİLYON EURO YAZILDI

Beşiktaş'ın sezon başında Sporting'den kiraladığı Abdoulay Diaby'ye Brugge ve Liege talip oldu. Siyah-beyazlı takım ise Diaby'nin geleceği hakkında kararını vermiş değil. Beşiktaş'ın oyuncu için bonservis bedeli ödemeyeceği, tek ihtimalin ise yeniden kiralamak olabileceği aktarılıyor.

Portekiz ekibinin Diaby için istediği bonservis bedelinin 4.5 milyon euro olduğu yazıldı. 28 yaşındaki deneyimli isim için bu rakamı yüksek bulan Belçika takımları, pazarlık masasına oturarak bonservis bedelinde indirim talep edecek.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 29 maça çıkan Diaby, 3 gol 2 asistlik katkı verdi.

24 TV'den salgına karşı bilinç çağrısı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Darbeci Tümgeneral ve yardımcısı öldürüldü... Hafter medyası: Diryak'ı Türk SİHA'sı vurdu
Darbeci Tümgeneral ve yardımcısı öldürüldü... Hafter medyası: Diryak'ı Türk SİHA'sı vurdu

Darbeci Tümgeneral ve yardımcısı öldürüldü... Hafter medyası: Diryak'ı Türk SİHA'sı vurdu

Karantinadan kaçtı, yaşlı kadının boynunu ısırarak öldürdü! 'Zombi kıyameti'
Karantinadan kaçtı, yaşlı kadının boynunu ısırarak öldürdü! 'Zombi kıyameti'

Karantinadan kaçtı, yaşlı kadının boynunu ısırarak öldürdü! 'Zombi kıyameti'

Şehir hastaneleri dünyaya örnek oldu! Virüsün yayılma hızını yarı yarıya düşürdü
Şehir hastaneleri dünyaya örnek oldu! Virüsün yayılma hızını yarı yarıya düşürdü

Şehir hastaneleri dünyaya örnek oldu! Virüsün yayılma hızını yarı yarıya düşürdü

Dünya Sağlık Örgütü'nden ezberleri bozacak açıklama: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor
Dünya Sağlık Örgütü'nden ezberleri bozacak açıklama: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor

Dünya Sağlık Örgütü'nden ezberleri bozacak açıklama: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.