Beşiktaş'ın yıldızına teklifler yağıyor! İngiltere ve İtalya...

Beşiktaş'ın vazgeçilmez ismi Gedson Fernandes'e sürpriz bir talip çıktı. İngiliz ekibi Crystal Palace'ın Portekizli oyuncuyu bir süredir takip ettiği ve girişimlerde bulunmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Süper Lig'de gösterdiği performans ile birçok Avrupa kulübünün dikkatini çeken Portekizli oyuncu için geçtiğimiz hafta Lazio iddiaları çıkmıştı. 2026 yılında sözleşmesi bitecek genç oyuncu için yüksek bir bonservis bedeli bekleniyor.

YENİDEN PREMİER LİG'E DÖNMEK İSTİYOR

2020 yılında Benfica'da gösterdiği performans ile Premier Lig'in dikkatini çeken Gedson Fernandes, Tottenham tarafından kiralık olarak transfer edilmiş fakat vasat bir performans sergilemişti. Genç oyuncunun tekrar Premier Lig'e dönmek istediği öğrenildi.