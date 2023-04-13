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Spor

Beşiktaş'ın Zajc ısrarı sürüyor! Sezon sonu...

Şenol Güneş ile yükselişe geçen Beşiktaş, gelecek sezonun yapılanmasına şimdiden başladı. Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc öncelikli hedef konumunda.

Takvim13 Nisan 2023 Perşembe 12:09 - Güncelleme:
Beşiktaş'ın Zajc ısrarı sürüyor! Sezon sonu...
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Beşiktaş yönetimi, yeni sezon transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Siyah-beyazlıların gündemindeki ilk isimlerden biri de Fenerbahçe'nin Sloven yıldızı Miha Zajc...

Başarılı orta sahanın sezon sonunda kulübüyle olan sözleşmesi sona eriyor. Yönetim, yıldız oyuncuya şu ana kadar resmi sözleşme teklif etmedi. Görüşmeler aracılar vasıtasıyla devam ederken, F.Bahçe cephesinden de resmi bir hamle gelmedi.

İTALYAN EKİPLERİ TAKİPTE

Sloven orta saha için pusuda bekleyen kulüpler arasında İtalya'dan Udinese ve Empoli var. Beşiktaş da gelişmeleri yakından takip ediyor.

Zajc'ın Fenerbahçe ile ilişkisini tamamen bitirmesinin ardından harekete geçmeyi planlıyorlar.

BEŞİKTAŞ GÖRÜŞECEK

Siyah-beyazlıların sezon bitmeden yıldız oyuncunun menajeri ile bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

28 yaşındaki Zajc, bu sezon Süper Lig'de 18 maçta 2 gol atarken 3 de asiste imza attı.

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