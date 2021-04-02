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Spor

Beşiktaşlı Cyle Larin'e büyük onur! En iyi...

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Cyle Larin Kanada Milli Takımı'nda da başarılarına devam ediyor. Larin ülkesi Kanada'da Mart ayının en iyi oyuncusu seçildi.

02 Nisan 2021 Cuma 21:52 - Güncelleme: 02 Nisan 2021 Cuma 21:52
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Beşiktaş'ta gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Cyle Larin, siyah beyazlı ekibin yanı sıra Kanada Milli Takımı'nda da şov yapmaya devam ediyor. Kariyerinin en parlak yılını yaşayan 25 yaşındaki forvet, Kanada'da Mart ayının en iyi erkek futbolcusu seçildi. Kanada'nın Bermuda ve Cayman Adaları ile oynadığı 2 maçta 4 gol atan Cyle Larin, Siyah Beyazlı ekip formasıyla ise Süper Lig'de oynadığı 28 maçta rakip filelere 14 gol bıraktı, 4 asist yaptı.

TARİHE GEÇTİLER

Kanada, geçtiğimiz günlerde 2022 FIFA Dünya Kupası Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Elemeleri'nde Cayman Adaları'nı 11-0 yenerek tarihinin en farklı skoruna imza attı. ABD'nin Florida eyaletinde oynanan maçta Kanada; Lucas Cavallini (3), Alphonso Davies (2), Mark-Anthony Kaye (2), Cyle Larin, Frank Sturing, David Wotherspoon ve Alistair Johnston'ın golleriyle mücadeleyi 11-0 kazandı.

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