Beşiktaş'ın 2022-2023 sezonunda kadrosunda yer alan Faslı stoper Romain Saiss, dönemin teknik direktörü Şenol Güneş hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Le Club Des 5'e konuşan tecrübeli futbolcu, Dünya Kupası sonrası yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Şenol Güneş, Dünya Kupası sırasında sakat sakat oynamam nedeniyle medyada defalarca beni açık şekilde eleştirdi. Turnuvadan döndüğümde yüz yüze görüştük. Adeta bir aktör gibiydi. Bana, 'Kameralar önünde kulübü savunmak zorundayım ama senin yerinde olsam ben de aynısını yapardım' dedi. O an büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Bu ikiyüzlü tavır beni gerçekten sarstı."

Saiss, bu konuşmanın ardından Şenol Güneş'in kendisini kadroda düşünmediğini ve forma şansı vermediğini de sözlerine ekledi.