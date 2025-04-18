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Spor

Beşiktaşlı eski oyuncudan Şenol Güneş'e olay sözler! ''Bu ikiyüzlülük beni sarstı''

2022-2023 sezonunda Beşiktaş'ta forma giyen Faslı savunmacı Romain Saiss, o dönem takımın teknik direktörü olan Şenol Güneş için olay sözler sarf etti. İşte detaylar...

Haber Merkezi18 Nisan 2025 Cuma 11:08 - Güncelleme:
Beşiktaşlı eski oyuncudan Şenol Güneş'e olay sözler! ''Bu ikiyüzlülük beni sarstı''
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Beşiktaş'ın 2022-2023 sezonunda kadrosunda yer alan Faslı stoper Romain Saiss, dönemin teknik direktörü Şenol Güneş hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Le Club Des 5'e konuşan tecrübeli futbolcu, Dünya Kupası sonrası yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Şenol Güneş, Dünya Kupası sırasında sakat sakat oynamam nedeniyle medyada defalarca beni açık şekilde eleştirdi. Turnuvadan döndüğümde yüz yüze görüştük. Adeta bir aktör gibiydi. Bana, 'Kameralar önünde kulübü savunmak zorundayım ama senin yerinde olsam ben de aynısını yapardım' dedi. O an büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Bu ikiyüzlü tavır beni gerçekten sarstı."

Saiss, bu konuşmanın ardından Şenol Güneş'in kendisini kadroda düşünmediğini ve forma şansı vermediğini de sözlerine ekledi.

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