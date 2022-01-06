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Spor

Beşiktaş'lı Fabrice N'Sakala'dan tepki çeken paylaşım

Kasım ayında kadro dışı bırakılan Fabrice N'Sakala, Beşiktaş'ın, Antalyaspor'u mağlup edip, Süper Kupa'yı kazanmasının ardından bir paylaşım yaptı. Güldüğü fotoğrafı paylaşan tecrübeli sol bek, 'Ne kadar kupa varsa aldık kardeeeshhh' ifadelerini kullandı. N'Sakala'nın bu gönderisi tepki çekti.

6 Ocak 2022 Perşembe 07:29 - Güncelleme: 6 Ocak 2022 Perşembe 07:29
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Süper Lig 'de Trabzonspor 'a 2-1 kaybedilen maçın ardından Bordo-Mavili futbolcuların gönderilerini beğenen Fabrice N'Sakala, Beşiktaş 'ta kadro dışı bırakılmıştı. Kasım ayından bu yana takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren Demokratik Kongolu sol bek, Siyah-Beyazlılar'ın, Antalyaspor'u penaltılarla devirip, Süper Kupa'yı kazanması sonrasında kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Güldüğü bir fotoğrafı paylaşan 31 yaşındaki futbolcu, "Ne kadar kupa varsa aldık kardeeeshhh" notunu düştü. Deneyimli oyuncunun bu paylaşımı kısa sürede tepki topladı.

N'Sakala bu sezon Beşiktaş formasıyla 7 maçta sadece 613 dakika süre alabildi.

İşte o paylaşım:

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