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Spor

Beşiktaşlı futbolculara tekme atan saldırgana hapis istemi

Beşiktaşlı futbolculara tekmeli saldırıda bulunan Berkay Ö. hakkında, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemi ile iddianame düzenlendi.

6 Eylül 2022 Salı 11:30 - Güncelleme:
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Ankara'da, hafta sonu oynanan MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçı sonrası sahaya girip, Beşiktaşlı futbolculara tekme atan ve adli kontrolle serbest kalan Berkay Ö. (20) hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "6222 sayılı kanunun 18'inci maddesi uyarınca, yargılaması sona erip verilecek hüküm kesinleşinceye kadar seyirden yasaklama tedbiri uygulanan Berkay Ö. hakkında, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun 16/2 maddesi uyarınca Ankara Batı 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesine, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemi ile iddianame düzenlenmiştir" denildi.

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