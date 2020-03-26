İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4977
  • EURO
    7,0947
  • ALTIN
    318.91
  • BIST100
    89197.9
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Brezilya ekibi Flamengo, Beşiktaşlı Douglas'ı transfer etmek istiyor
Spor

Brezilya ekibi Flamengo, Beşiktaşlı Douglas'ı transfer etmek istiyor

Beşiktaş'a transfer olduktan sonra bir türlü istenileni veremeyen Brezilyalı defans oyuncusu Douglas'ı ülkesinin takımlarından Flamengo'nun transfer etmek istediği ifade edildi.

26 Mart 2020 Perşembe 09:42 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 09:42
ABONE OL

Beşiktaş'a sezon başında Barcelona'dan transfer olan Breilzyalı defans oyuncusu Douglas, siyah-beyazlı takımda isteneni veremedi. Yıldız futbolcu son olarak da yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle sahalardan bir müddet uzak kalacak.

Öte yandan Beşiktaş'ta teknik heyetin gözden çıkardığı 29 yaşındaki sol beke sürpriz bir talip çıktı. Takvim'de yer alan habere göre Brezilyalı oyuncuyu ülkesinin takımlarından Flamengo transfer etmek istiyor.

Beşiktaş'la 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Douglas Türkiye'de daha önce Demir Grup Sivasspor forması da giymişti.

Başkan Erdoğan: Okulların tatili konusunda Bilim Kurulu'nun tavsiyelerini dikkate alacağız

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sağlık Bakanı Koca rakamları açıkladı! Can kaybı 59'a yükseldi
Sağlık Bakanı Koca rakamları açıkladı! Can kaybı 59'a yükseldi

Sağlık Bakanı Koca rakamları açıkladı! Can kaybı 59'a yükseldi

İşte Türkiye'nin Çin'e taahhüt ettiği aşı yardımı
İşte Türkiye'nin Çin'e taahhüt ettiği aşı yardımı

İşte Türkiye'nin Çin'e taahhüt ettiği aşı yardımı

Kilise mahzeninden çıktı!
Kilise mahzeninden çıktı!

Kilise mahzeninden çıktı!

İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs tedbirleri kapsamında ek genelge
İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs tedbirleri kapsamında ek genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs tedbirleri kapsamında ek genelge
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.