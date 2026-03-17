Beşiktaşlı Junior Olaitan milli davet

Beşiktaş'ın Beninli yıldızı Junior Olaitan ülkesinin Filistin ve Gine ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi.

HABER MERKEZİ17 Mart 2026 Salı 15:40
Benin Milli Takımı teknik direktörü Gernot Rohr, 27 Mart'ta Filistin ve 30 Mart'ta Gine'yle oynayacakları maçların aday kadrosunu açıkladı.

Rohr'un açıkladığı 25 kişilik aday kadroda Beşiktaş'tan Junior Olaitan da yer aldı.

Aday kadroda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Saturnin Allagbe, Marcel Dandjinou, Serge Obassa

Defans: Olivier Verdon, Mohamed Tijani, Yohan Roche, Tamimou Ouorou, Attidjikou Samadou, Charlemagne Azongnitode, Rodrigue Fassinou, Abdoul Rachid Moumini

Orta saha: Imourane Hassane, Dokou Dodo, Rodrigue Kossi, Gislain Ahoudo, Matteo Ahlinvi

Forvet: Rodolfo Aloko, Michel Boni, Jodel Dossou, Prince Dossou, Sahid Ngobi, Felipe Santos, Aiyegun Tosin, Junior Olaitan, Steve Mounie.

PERFORMANSI

Olaitan, Beşiktaş formasıyla çıktığı 8 maçta 2 gol kaydetti.

