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Spor

Beşiktaşlı Montero'ya transfer teklifi! Almanya yolcusu...

Beşiktaş'ın İspanyol savunma oyuncusu Francisco Montero için Bundesliga 2 takımlarından Hamburg'tan transfer teklifi geldiği iddia edildi.

A spor11 Ocak 2023 Çarşamba 17:17 - Güncelleme:
Beşiktaşlı Montero'ya transfer teklifi! Almanya yolcusu...
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Beşikta'ta takımdan ayrılacak isimlerden biri olarak gösterilen Francisco Montero için Almanya'dan teklif geldi.

A Spor'un haberine göre, Bundesliga 2 ekiplerinden Hamburg, İspanyol savunma oyuncusu için Beşiktaş'a kiralama teklifinde bulundu.

Beşiktaş'ın ise Hamburg'tan Montero'nun ikinci yarıdaki maaşının ödenmesini istediği ve kiralık anlaşmaya zorunlu satın alma maddesi koymak istediği belirtildi.

İki taraf arasında transfer için görüşmeler devam ediyor.

23 yaşındaki futbolcu, bu sezon Beşiktaş'ta sadece 4 maçta sahaya çıktı.

Beşiktaş, Francesco Montero'yu İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'ten kadrosuna katmıştı.

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