Beşiktaşlı Oğuzhan'ın 2. 'dalya' heyecanı

Beşiktaş'a 2012-2013 sezonunda Arsenal'den transfer olan 28 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayla ligde 199 karşılaşmada görev aldı.
Oğuzhan, Beşiktaş'ın 13 Aralık Pazar günü Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmada görev alması halinde 200. maçına çıkacak.
- Feda döneminde geldi
Deneyimli oyuncu, siyah-beyazlı kulübe sıkıntılı bir dönemde transfer oldu.
Beşiktaş Kulübünde Yıldırım Demirören'in Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na seçilmesinin ardından yönetime gelen başkan Fikret Orman, 2012-2013 sezonunu "Feda" yılı ilan etti.
Oğuzhan Özyakup da "Feda" sezonunda siyah-beyazlı takıma transfer olan oyuncular arasında yer aldı.
- 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadı
Oğuzhan, Beşiktaş'ta 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
Siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında şampiyonluk sevinci yaşarken, Oğuzhan da kadroda yer aldı.
Tecrübeli futbolcu, 2015-2016 sezonundaki şampiyonlukta 9 gollük katkı verdi.
Oğuzhan, bir sonraki şampiyonluk sezonunda ise rakip fileleri 5 kez havalandırdı.
- Son dönemlerinde düşüş yaşadı
Beşiktaş'a transfer olduğu 2012-2013'ten itibaren başarılı bir performans ortaya koyan Oğuzhan, son sezonlarda düşüş yaşadı.
Siyah-beyazlı takıma geldiği 2013-2014'ten itibaren 6 sezon istikrarlı bir görüntü ortaya koyan Oğuzhan'ın 2018-2019 sezonuyla süreleri düşmeye başladı.
Beşiktaş'taki ilk 6 sezonunda ligde 20 maçın altına düşmeyen Oğuzhan, 2018-2019'da 19, geçen sezon ise 12 lig maçında görev aldı.
- Kısa süreli ayrılık
Oğuzhan, yaşadığı düşüşün ardından geçen sezonun 2. yarısını kiralık olarak Hollanda'nın Feyenoord ekibinde geçirdi.
Bu sezonun başında tekrar Beşiktaş'ta görev almaya başlayan Oğuzhan, 5 maçta 193 dakika sahada kaldı.
- Lig performansı
Oğuzhan Özyakup'un Beşiktaş formasıyla Süper Lig'deki 9 sezonluk performansı şöyle:
|Sezon
|Maç
|Gol
|Sarı Kart
|Kırmızı Kart
|Süre
|2020-2021
|5
|-
|-
|-
|193
|2019-2020
|12
|1
|1
|-
|448
|2018-2019
|19
|1
|2
|-
|791
|2017-2018
|24
|-
|4
|1
|1498
|2016-2017
|29
|5
|2
|-
|2409
|2015-2016
|31
|9
|8
|-
|2563
|2014-2015
|25
|2
|4
|-
|1187
|2013-2014
|26
|6
|6
|1
|1938
|2012-2013
|28
|2
|8
|1
|1744