Beşiktaşlı Oğuzhan'ın 2. 'dalya' heyecanı

AA 10 Aralık 2020 Perşembe 11:23 - Güncelleme: 10 Aralık 2020 Perşembe 11:23

Beşiktaş'a 2012-2013 sezonunda Arsenal'den transfer olan 28 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayla ligde 199 karşılaşmada görev aldı.

Oğuzhan, Beşiktaş'ın 13 Aralık Pazar günü Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmada görev alması halinde 200. maçına çıkacak.

- Feda döneminde geldi

Deneyimli oyuncu, siyah-beyazlı kulübe sıkıntılı bir dönemde transfer oldu.

Beşiktaş Kulübünde Yıldırım Demirören'in Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na seçilmesinin ardından yönetime gelen başkan Fikret Orman, 2012-2013 sezonunu "Feda" yılı ilan etti.

Oğuzhan Özyakup da "Feda" sezonunda siyah-beyazlı takıma transfer olan oyuncular arasında yer aldı.

- 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadı

Oğuzhan, Beşiktaş'ta 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında şampiyonluk sevinci yaşarken, Oğuzhan da kadroda yer aldı.

Tecrübeli futbolcu, 2015-2016 sezonundaki şampiyonlukta 9 gollük katkı verdi.

Oğuzhan, bir sonraki şampiyonluk sezonunda ise rakip fileleri 5 kez havalandırdı.

- Son dönemlerinde düşüş yaşadı

Beşiktaş'a transfer olduğu 2012-2013'ten itibaren başarılı bir performans ortaya koyan Oğuzhan, son sezonlarda düşüş yaşadı.

Siyah-beyazlı takıma geldiği 2013-2014'ten itibaren 6 sezon istikrarlı bir görüntü ortaya koyan Oğuzhan'ın 2018-2019 sezonuyla süreleri düşmeye başladı.

Beşiktaş'taki ilk 6 sezonunda ligde 20 maçın altına düşmeyen Oğuzhan, 2018-2019'da 19, geçen sezon ise 12 lig maçında görev aldı.

- Kısa süreli ayrılık

Oğuzhan, yaşadığı düşüşün ardından geçen sezonun 2. yarısını kiralık olarak Hollanda'nın Feyenoord ekibinde geçirdi.

Bu sezonun başında tekrar Beşiktaş'ta görev almaya başlayan Oğuzhan, 5 maçta 193 dakika sahada kaldı.

- Lig performansı

Oğuzhan Özyakup'un Beşiktaş formasıyla Süper Lig'deki 9 sezonluk performansı şöyle: