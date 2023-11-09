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Spor

Beşiktaşlı oyunculardan galibiyet sözü

Beşiktaş'ın Bodo/Glimt ile yapacağı maç öncesi Cenk Tosun ve Rachid Ghezzal takım arkadaşları ile toplantı gerçekleştirdi ve galibiyet sözü aldı.

Takvim9 Kasım 2023 Perşembe 11:01 - Güncelleme:
Beşiktaşlı oyunculardan galibiyet sözü
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Beşiktaş'ta UEFA Konferans Lig'nde Bodo/Glimt ile oynanacak maç öncesi önemli bir gelişme yaşandı.

Siyah beyazlı takımın kaptanlarından Cenk Tosun ve Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal'ın maç öncesi Teknik Sorumlu Burak Yılmaz'dan izin alarak futbolcularla bir toplantı yaptığı öğrenildi.

GALİBİYET SÖZÜ

İki ismin oyuncuları "Son zamanlarda ligde ve Avrupa'da Beşiktaş'a yakışmayacak bir futbol oynuyoruz. Beşiktaş formasının hakkını verecek bir oyun oynayarak bugünkü maçı kazanalım" ifadelerini kullandıkları belirtildi. Takımın diğer futbolcularının da iki ismin yaptığı konuşma sonunda birbirlerine kenetlendiği ve Bodo/Glimt maçından galibiyetle ayrılmanın sözünü verdikleri öğrenildi.

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