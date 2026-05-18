Beşiktaşlı oyunculardan Sergen Yalçın'a veda mesajı

Beşiktaş forması giyen Vaclav Cerny, teknik direktör Sergen Yalçın'a veda etti.

Sergen Yalçın ile arasının bozuk olduğu iddia edilen Çek futbolcu, 53 yaşındaki teknik adamın görevinden ayrılmasının ardından veda paylaşımında bulundu.

Cerny, paylaşımında, "Her şey için teşekkürler hocam! Gelecekte başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'tan El Bilal Toure ise, "Tüm bu efsanevi anlar için teşekkürler. Tanrı sizi korusun." paylaşımıyla Sergen Yalçın'a veda etti.