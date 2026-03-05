Beşiktaşlı taraftarlardan Ersin Destanoğlu'na destek

Beşiktaşlı taraftarlar, ikinci yarı öncesi kaleci Ersin Destanoğlu lehine tezahürat yaptı.

Zaman zaman yediği hatalı goller sonrası taraftarların ciddi protestolarıyla karşı karşıya kalan Ersin Destanoğlu'na teknik direktör Sergen Yalçın yaptığı açıklamalarla sahip çıkmış ve taraftarların da destek vermesini istemişti.

Beşiktaşlı taraftarlar, Ersin'in 85. dakikada golle sonuçlanan hatasının ardından da lehte tezahüratlarını sürdürdü.

SERGEN YALÇIN TARAFTARLA BİR ARAYA GELDİ

Karşılaşmanın sona ermesiyle soyunma odasına giden teknik direktör Sergen Yalçın, taraftarların ısrarlı tezahüratı sonrasında sahaya döndü.

Tribünleri selamlayan Yalçın, kale arkasındaki taraftarların yanına giderek tebrikleri kabul etti.