İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mart 2026 Perşembe / 17 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9911
  • EURO
    51,3661
  • ALTIN
    7268.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaşlı taraftarlardan Ersin Destanoğlu'na destek
Spor

Beşiktaşlı taraftarlardan Ersin Destanoğlu'na destek

Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nda Rizespor'u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada siyah beyazlı taraftarlar kaleci Ersin Destanoğlu'na golle sonuçlanan hatası sonrası destekte bulundu.

AA5 Mart 2026 Perşembe 01:04 - Güncelleme:
Beşiktaşlı taraftarlardan Ersin Destanoğlu'na destek
ABONE OL

Beşiktaşlı taraftarlar, ikinci yarı öncesi kaleci Ersin Destanoğlu lehine tezahürat yaptı.

Zaman zaman yediği hatalı goller sonrası taraftarların ciddi protestolarıyla karşı karşıya kalan Ersin Destanoğlu'na teknik direktör Sergen Yalçın yaptığı açıklamalarla sahip çıkmış ve taraftarların da destek vermesini istemişti.

Beşiktaşlı taraftarlar, Ersin'in 85. dakikada golle sonuçlanan hatasının ardından da lehte tezahüratlarını sürdürdü.

SERGEN YALÇIN TARAFTARLA BİR ARAYA GELDİ

Karşılaşmanın sona ermesiyle soyunma odasına giden teknik direktör Sergen Yalçın, taraftarların ısrarlı tezahüratı sonrasında sahaya döndü.

Tribünleri selamlayan Yalçın, kale arkasındaki taraftarların yanına giderek tebrikleri kabul etti.

ÖNERİLEN VİDEO

Kentsel dönüşüm yıkımı kontrolden çıktı: Vatandaşlar panikle kaçıştılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.