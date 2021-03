21 Mart 2021 Pazar 00:02 - Güncelleme: 21 Mart 2021 Pazar 00:02

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Valentin Rosier, France Football'a konuştu.

İşte Valentin Rosier'in önemli açıklamaları;

Türkiye'deki günlerim harika geçiyor. Düşündüğümden daha iyi. Başlangıçta, Türkiye'ye gitmek konusunda çok istekli değildim ama şu an için her şey olabileceğin en iyisi. Ligde birinciyiz, kupada finaldeyiz. Her şey harika.

"BEŞİKTAŞ'TA İYİ BİR BİRLİKTELİĞİMİZ VAR"



Beşiktaş'ta herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor, birbiriyle gülüşüyor, şakalaşıyor. İyi bir birlikteliğimiz var, herkes birbirini anlıyor. İyi oyuncularımız, iyi takımımız var. Bunların hepsi iyi sonuçların gelmesini sağlıyor. Hocaya, çalışanlara, diğer oyuncular güveniyorum. Her şey bir araya geldiğinde sonuçlar da geliyor. En güzeli iki kupayı birden almamız olur. Tek hedef şampiyon olmak.

"AYNI DİLİ KONUŞAN BİR GRUBUMUZ VAR"

Aboubakar, N'Koudou, Nsakala, Ghezzal gibi oyuncularla birlikte olmak güzel. Aynı dili konuşan bir grubumuz var. Bu bir avantaj. Hepsi iyi insanlar ve ben de onlarla tanıştığım için çok mutluyum.

"TÜRKİYE'NİN EN İYİ TAKIMINDAYIM"



Dijon'daki günlerimden daha iyi olduğumu düşünüyorum. Her geçen yıl, tecrübe kazanıyorum ama Dijon'daki günlerimle, Beşiktaş günlerim karşılaştırılamaz. Dijon'da, küçük bir takımdık. Şu anda Türkiye'nin en iyi takımındayım.

İSTANBUL'U ÇOK SEVDİM



İstanbul, Paris'ten daha iyi. Çok büyük, çok güzel yerler var. İnsanlar çok yardımsever. Açıkçası ben İstanbul'u çok sevdim. Sezon sonunda kendimi iyi ve özgüvenli hissedeceğim bir yere gitmek isterim. Şu anda sezonu Beşiktaş'ta tamamlayıp şampiyon olmaya odaklandım ama sonrasını göreceğiz.

"FRANSA MİLLİ TAKIMI..."



Fransa Milli Takımı'na çağrılmayı düşünmedim desem yalan söylemiş olurum. Her Fransız, Fransa Milli Takımı'nda oynama hayalini kurar. Ancak kanıtlayacak şeylerim var, 24 yaşındayım, daha zamanım var