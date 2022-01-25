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Spor

Beşiktaşlıları kızdıracak gelişme! Cyle Larin ezeli rakiple görüşüyor

Beşiktaş ile sezon sonunda bitecek sözleşmesini henüz yenilemeyen Cyle Larin'e Galatasaray talip oldu. Sarı kırmızılılar Larin için 2 milyon euroluk bir bütçe ayırdı.

25 Ocak 2022 Salı 09:30 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 09:30
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Beşiktaş'ta son hafta yedek kalan Cyle Larin'in, Galatasaray'la transfer görüşmeleri yaptığı öne sürüldü. Beşiktaş haberleri veren duhuliye.com sitesinin haberine göre, Kanadalı golcüye Galatasaray, 2 milyon euroluk bir bütçe ayırdı.

Larin'le ilgili daha önce Fransız basınında Marsilya ile anlaşmaya vardığı haberleri çıkmıştı. Beşiktaş'la sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki Kanadalı oyuncu, bu sezon 25 maçta forma giydi, 7 gol ve 1 asistlik performans gösterdi. Beşiktaş tecrübeli oyuncusunu takımda tutmak istiyor ve sezonluk 1.7 milyon euro teklif ediyor.

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