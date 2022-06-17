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Spor

Beşiktaşlıları üzen haber! Anderson Talisca ezeli rakibe gidiyor

Anderson Talisca, Türkiye'de son olarak Beşiktaş'ta forma giymiş ve başarılı performansıyla unutulmaz isimlerden biri haline gelmişti. Galatasaray taraftarları Anderson Talisca'nın alınması için sosyal medyada harekete geçti. İşte detaylar...

Star Gazetesi17 Haziran 2022 Cuma 23:13 - Güncelleme:
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Galatasaraylı taraftarlar Beşiktaş'ın eski futbolcuları Gedson Fernandes'i kadrosuna katması için Anderson Talisca için harekete geçti. Sarı-kırmızılı birçok taraftar Anderson Talisca'nın transfer edilmesi için binlerce paylaşımda bulundu.

TARAFTARLAR, ANDERSON TALISCA'YI İSTİYOR

Beşiktaş'ın Galatasaray'ın da peşinde olduğu Gedson Fernandes'i kadrosuna katmasının ardından taraftarlar harekete geçti. Sarı-kırmızılı taraftarlar Beşiktaş'ın Gedson transferine karşılık olarak siyah-beyazlıların eski yıldızlarından Anderson Talisca'nın alınması için sosyal medyada binlerce paylaşım yaptı.

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ANDERSON TALISCA'NIN KARNESİ

Geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş'ta da forma giyen ve taraftarın sevgilisi olan Anderson Talisca, şu anda Suudi Arabistan ekibi Al Nasr'da forma giyiyor. Talisca, Arap ekibinde çıktığı 29 resmi maçta 19 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulundu.

İşte Galatasaraylı taraftarların Anderson Talisca paylaşımlarından bazıları:

Star Gazetesi

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