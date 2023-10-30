İSTANBUL 23°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ekim 2023 Pazartesi / 16 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,2667
  • EURO
    30,0349
  • ALTIN
    1817.13
  • BIST100
    7712.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Beşiktaş'ta 100. yıl forması krizi!

Galatasaray ve Fenerbahçe 10. hafta karşılaşmalarına 100. yıl formalarıyla çıkarken, Beşiktaş formayı zamanında TFF'ye bildirmediği için Gaziantep karşılaşmasında giyemeyecek.

30 Ekim 2023 Pazartesi 14:27 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta 100. yıl forması krizi!
ABONE OL

Beşiktaş'ta işler yolunda gitmiyor. Sıkıntılı bir süreçten geçen siyah-beyazlılarda kriz üstüne kriz yaşanıyor.

Cumhuriyet'in 100. yılı şerefine kulüpler, bu hafta maçlara özel formalarla çıktı. Galatasaray ve Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'ın da Cumhuriyet'e özel formayla maça çıkması bekleniyordu.

Ancak siyah-beyazlı kulüp, Cumhuriyet'in 100. yılı için hazırladığı kırmızı formayı Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) zamanında bildirmedi. Bu yüzden bugünkü Gaziantep FK maçına beyaz formayla çıkacak.

Siyah-beyazlı taraftarlar, sosyal medya üzerinden yönetime tepki gösterdi.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE GİYDİ

Galatasaray, Süper Lig'de Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçta Cumhuriyet 100. yıl özel çubuklu formayla mücadele etti.

Süper Lig'de Pendikspor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, sahaya özel forma ile çıktı. Sarı-lacivertliler, göğsünde Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi olan ve hiçbir yerinde sponsor adı olmayan formayla çıktı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.