Fortuna Sittard'dan ayrılma kararı alan Burak Yılmaz, Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor! 2019'da 34 yaşındayken Trabzonspor'dan, Beşiktaş'a 1.3 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle transfer olan Burak Yılmaz, Siyah-Beyazlılar'da yeniden çıkışa geçti. Daha önce özellikle Galatasaray'da oynarken ismi Avrupa ekipleriyle anılan ancak Avrupa'ya transferi gerçekleşmeyen ve 2016'da sürpriz bir kararla Çin'e giden Burak, 2020 yılında 35 yaşında hedefini gerçekleştirdi.

PSG'Yİ GEÇİP ŞAMPİYON OLDU

Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın da formasını giydiği Lille'e transfer olan ve Avrupa'daki ilk sezonunda herkesin takdir ettiği futbol ortaya koyan milli oyuncu, sermaye devi PSG'nin önünde adeta Lille'i şampiyon yaptı. Fransa'da adını tarihe yazdıran tecrübeli futbolcu, Lille taraftarlarının sevgilisi olmuştu.

25 MAÇ, 9 GOL, 5 ASİST

Ancak sezon başında Fransız ekibi Lille'den ayrılarak Hollanda'nın Fortuna Sittard takımına transfer olan milli futbolcu Burak Yılmaz, 2 yılı oyuncu, 3 senesi de teknik adam olarak 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. 37 yaşında olmasına rağmen bu sezon çıktığı 25 lig maçında 9 gol, 5 asitle oynayan yıldız futbolcu son oynanan ve 3-1 kazandıkları Groningen karşılaşmasının ardından veda kararı almıştı.

'HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER'

Bu durumu kişisel sosyal medya hesabından paylaşan Burak Yılmaz, "Fortuna Sittard taraftarları, sizin için oynamak büyük bir şerefti. Her şey için teşekkürler, daha güzel ve başarılı yıllara" ifadelerini kullanmıştı. Birkaç gün sonra Futbol direktörü Ivo Pfennings, Hollanda basınına yaptığı açıklamada, mart ayı maaşlarının bugün oyuncuların hesaplarına yatacağını belirterek "Burak Yılmaz ile görüştük. Çarşamba gününden itibaren antrenmana çıkacak." şeklinde konuşmuştu.

'EN KISA ZAMANDA ANLATACAĞIM'

Buna karşın Burak Yılmaz, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Fortuna Sittard'dan kesin olarak ayrılacağını duyurmuştu. Tecrübeli forvet açıklamasında, "Önümüzdeki sezon Fortuna Sittard'da olmayacağım. Kulüpte yaşananları en kısa zamanda anlatacağım. Size başarılar diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

ŞENOL GÜNEŞ İSTEDİ

Bu durumu sosyal medya hesabından açıklayan Burak Yılmaz'a ilk destek Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten geldi. Yönetimle bir görüşme gerçekleştiren Güneş'in, "Burak'ın kadromuzda olması bize bir şey kaybettirmez, kazandırır. Kulübün içinden gelen biri. Saha içi ve dışında bize yardımcı olur." dediği öğrenildi.