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Spor

Beşiktaş'ta 2 isme kesik! Valerien Ismael kararını verdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, 3 oyuncu için kararını verdi. Tyler Boyd ve Utku Yuvakuran'ın lisanslarını TFF'ye bildirmeyen siyah-beyazlılarda Atiba Hutchinson'ın adı ise TFF'ye bildirildi. İşte detaylar...

11 Eylül 2022 Pazar 18:42 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş'ta yabancı futbolcu sayısının fazlalaşmasının ardından Atiba Hutchinson'un lisansının çıkarılmayacağı gündeme gelmişti. Siyah-beyazlılar, Atiba, Tyler Boyd ve kaleci Utku Yuvakuran ile ilgili kararını verdi.

BOYD VE UTKU TFF'YE BİLDİRİLMEDİ

Beşiktaş'ta başka takımlardan teklifler almasına karşın ayrılmayan Boyd ve kaleci Utku Yuvakuran'ın lisansları Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilmedi. Teknik direktör Valerien Ismael bu isimleri kadro planlamasında düşünmüyordu. Kaleci Utku Yuvakuran'ın yakın zamanda kiralık olarak bir takıma gitmesi gündeme gelmişti.

ATIBA'NIN LİSANSI ÇIKARILDI

Öte yandan Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson'ın adı ise TFF'ye iletildi. Atiba, siyah-beyazlı takımla birlikte mücadele etmeye devam edecek.

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