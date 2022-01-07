İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ocak 2022 Cuma / 4 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,8292
  • EURO
    15,7419
  • ALTIN
    797.018
  • BIST100
    2033.32
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ta 2 koronavirüs vakası daha
Spor

Beşiktaş'ta 2 koronavirüs vakası daha

Beşiktaş, yapılan testler sonrası 2 oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

7 Ocak 2022 Cuma 20:03 - Güncelleme: 7 Ocak 2022 Cuma 20:03
ABONE OL

Beşiktaş'ta koronavirüs vaka sayısı artmaya devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, iki futbolcusunun daha koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağımız müsabaka öncesinde Covid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde iki sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan sporcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.

Beşiktaş'ta daha önce 5 futbolcu ve teknik sorumlu Önder Karaveli'nin de testleri pozitif çıkmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.