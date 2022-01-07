Beşiktaş'ta 2 koronavirüs vakası daha

Beşiktaş'ta koronavirüs vaka sayısı artmaya devam ediyor.
Siyah-beyazlılar, iki futbolcusunun daha koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağımız müsabaka öncesinde Covid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde iki sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan sporcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.
Beşiktaş'ta daha önce 5 futbolcu ve teknik sorumlu Önder Karaveli'nin de testleri pozitif çıkmıştı.