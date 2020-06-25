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Spor

Beşiktaş'ta 2 koronavirüs vakası tespit edildi

Beşiktaş, resmi kaynaklarından yaptığı açıklamada 2 oyuncusunda koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

25 Haziran 2020 Perşembe 21:47 - Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 21:49
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Beşiktaş, resmi kaynaklarından yaptığı açıklamada 2 oyuncusunda koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması;

"24 Haziran Çarşamba günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır.

Yapılan testler neticesinde, iki futbolcumuzda pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir.

Testi pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır."

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