9 Aralık 2025 Salı
Spor

Beşiktaş'ta 2 sakatlık birden! Cengiz Ünder ve Jota Silva'nın durumu belli oldu

Beşiktaş, Gaziantep FK maçında sakatlık yaşayan Cengiz Ünder ve Jota Silva hakkında bir açıklama yaptı.

9 Aralık 2025 Salı 14:11
Beşiktaş'ta 2 sakatlık birden! Cengiz Ünder ve Jota Silva'nın durumu belli oldu
Beşiktaş'ta Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile dün yapılan karşılaşmada sakatlanan Cengiz Ünder ve Jota Silva'nın sağlık durumları belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Müsabakanın 45. dakikasında rakip oyuncunun müdahalesiyle dizine aldığı darbe sonucunda oyuna devam edemeyen Jota Silva ile aynı müsabakanın 23. dakikasında sol uyluk üst kısmında ağrı hissettiği için oyundan çıkan Cengiz Ünder, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçti. Jota Silva'nın sol diz iç yan bağında kısmi yırtık, Cengiz Ünder'in sol uyluk üst iç kas grubu kas tendon bileşkesinde (adduktor longus) ise gerilme ve kanama saptanmıştır." denildi.

