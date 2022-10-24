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Spor

''Beşiktaş'ta 2. Şenol Güneş dönemi'' Resmen harekete geçtiler!

Şenol Güneş ismi Beşiktaş'ın Hatayspor'a 2-1 yenildiği maçta gündem oldu. Siyah-beyazlı taraftarlar mağlubiyetin ardından Şenol Güneş'in teknik direktörlüğe getirilmesi için harekete geçti. İşte detaylar...

24 Ekim 2022 Pazartesi 23:08 - Güncelleme:
''Beşiktaş'ta 2. Şenol Güneş dönemi'' Resmen harekete geçtiler!
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Beşiktaş taraftarı Hatayspor yenilgisi sonrası Şenol Güneş için harekete geçti. Siyah-beyazlı binlerce taraftar, sosyal medyada Şenol Güneş'in takımın başına getirilmesi için paylaşımlarda bulundu.

BEŞİKTAŞ'TA ŞENOL GÜNEŞ SESLERİ!

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş deplasmanda Hatayspor'a mağlup oldu. Alınan kötü sonuçların ardından siyah-beyazlılarda bardak taştı. Şenol Güneş ismi Beşiktaş için yeniden gündeme geldi.

VALERIEN ISMAEL'E İSTİFA ÇAĞRISI

Alınan kötü sonuçlar ve oynanan oyundan memnun olmayan Beşiktaş taraftarları maç sonrası teknik direktör Valerien Ismal'e tepki gösterdi. Fransız teknik adamın gitmesi için binlerce paylaşım yapıldı.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI ŞENOL GÜNEŞ'İ İSTİYOR

Siyah-beyazlı binlerce taraftar maçın ardından sosyal medyada Şenol Güneş için harekete geçti. Şenol Güneş'in teknik direktörlüğe getirilmesi için binlerce paylaşım yapıldı ve deneyimli teknik adam kısa sürede trendlere yükseldi.

ŞENOL GÜNEŞ'İN KARNESİ

Şenol Güneş, geçmişte görev yaptığı Beşiktaş'ta 198 resmi maçın 116'sından galibiyet, 45'inden beraberlik ve 37'sinden mağlubiyet alarak maç başına 1.98 puan ortalamasını yakaladı. 70 yaşındaki teknik adam siyah-beyazlı takımla 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

İşte Şenol Güneş için yapılan paylaşımlardan bazıları:

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