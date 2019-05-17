Beşiktaş'ta 3 futbolcu gidiyor iki yıldız geliyor

Mali sıkıntıları nedeniyle Samet Aybaba döneminin ardından ikinci kez 'Feda' demeye hazırlanan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor... Kadro maliyetini düşürmeyi amaçlayan Siyah-Beyazlı yönetim, 3 yıldız futbolcunun menajerini İstanbul’a çağırdı.

HEDEF YÜKSEK BONSERVİS GELİRİ

Geçtiğimiz sezon 37 maçta oynamasına rağmen tek gol atamayan, bu sezon ise resmen silinip giden Oğuzhan Özyakup, devre arasında takıma katılan Mirin ve bonservisine 4 milyon euro ödenmesine rağmen kendisinden beklenen patlamayı yapamayan Lens’in menajeri Kees Vos kulübe davet edilirken, 3 futbolcunun durumu hakkında geniş bir çalışma başlatıldı.

Oğuzhan, Lens ve Mirin’i satışa çıkaran Fikret Orman’ın bu oyunculardan iyi bir bonservis ücreti beklediği ifade edilirken küçülmeye giden siyah beyazlıların yıllık maaşlardan da kurtulacağı öğrenildi.

MARCELO, YANINDA KARSDORP İLE DÖNEBİLİR

Şu anda 3 futbolcu için takım bakan Kees Vos’un, Oğuzhan Özyakup’u İspanya’ya götürmeyi planladığı belirtilirken, menajerin Lens’i ve Mirin için Hollanda planı yaptığı bildirildi. Dünyanın en büyük menajerlik şirketlerinden biri olan SEG, Beşiktaş’la çalışmaya devam etmeyi sürdürürken Vos’un Gökhan Gönül’ün alternatifi olarak Roma’da oynayan Rick Karsdorp ve Lyon’da forma giyen Beşiktaş'ın eski stoperi Marcelo Guedes'i getireceği anlaşıldı.

(Diriliş Postası)