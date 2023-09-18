Beşiktaş'ta 3 isim sınıfta kaldı!

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçına ilk 11'de başlayan 3 ismin beklentilerin altında kaldı.

Teknik direktör Şenol Güneş, ilk 45 dakika sonrasında sol kanadı ve forvetini tamamen değiştirdi. Onur Bulut, Rebic ve Cenk Tosun, yerini Masuaku, Muleka ve Aboubakar'a bıraktı.

ONUR BULUT: Girdiği iki ikili mücadeleyi de kazanamayan ve 1 hava topu mücadelesini de kaybeden Onur Bulut, top kapamadı, pas arası yapamadı, şut engelleyemedi.

ANTE REBIC: %38 pas isabetinde kalan Rebic, girdiği 6 ikili mücadelenin sadece birini kazandı. İki ortasında da isabet bulamadı.

CENK TOSUN: Bir kez ikili mücadele kazanan ve %75 pas isabeti sağlayan Cenk Tosun, 1 şut engelledi, bir kez de ofsayta düştü.